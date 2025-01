Australijczyk pojmany przez Rosjan jednak żyje. Czy Australia odzyska swojego obywatela złapanego na ukraińskim froncie?

Australijskie władze poinformowały wczoraj, że wzięty do niewoli australijski ochotnik żyje i przebywa w rosyjskiej niewoli. Taką informację przedstawiły im rosyjskie władze. To dobra wiadomość, bo całkiem niedawno ukraińskie media twierdziły, że został on zabity.