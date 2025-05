Według miesięcznego raportu Ipsos What Worries the World coraz więcej Europejczyków obawia się wojny, wymieniając ją wśród trzech najważniejszych obaw, z którymi obecnie mierzy się ich kraj. Jak pokazuje wykres statisty, obawy te są szczególnie powszechne w Polsce, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że Polska ma wspólna granicę z Ukrainą, gdzie pełnoskalowa wojna trwa już od ponad trzech lat, z Białorusią - bliska związaną z Putinem, i rosyjską eksklawą na Morzu Bałtyckim - obwodem Królewieckim.

Obawy na zachodzie Europy też rosną

Jednak rosnące obawy dotyczące konfliktów zbrojnych nie ograniczają się wyłącznie do państw Europy Wschodniej. W porównaniu do poprzedniego badania odsetka respondentów, którzy wybrali wojnę jako jedną z trzech najważniejszych obaw dla kraju, wzrósł w Holandii, Niemczech i Francji.

Patrząc poza Europę, obawy dotyczące wojny są mniej powszechne w innych częściach świata, przy czym średnio 12 procent respondentów wskazało ją jako główną obawę w 29 krajach.

Co ciekawe, konflikt zbrojny nie jest główną obawą dla mieszkańców Ameryki Południowej, przy czym mniej niż pięć procent respondentów w Brazylii, Chile, Kolumbii, Argentynie i Peru wskazało wojnę jako główną obawę.

Największe zagrożenie dla pokoju

Im dłużej trwała wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie, tym bardziej Europejczycy zdają sobie sprawę z narastającego zagrożenia, jakie dla pokoju na Starym Kontynencie stwarza Rosja Putina. Zagrożenie to wzrosło zwłaszcza po tym, jak Donald Trump został ponownie wybrany na prezydenta USA i natychmiast zagroził wycofaniem wsparcia dla Ukrainy oraz zakwestionował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w NATO.

Według nowego sondażu YouGov, wielu Europejczyków rozważa nawet możliwość wybuchu III wojny światowej, przy czym co najmniej 30 procent respondentów we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii stwierdziło, że jest bardzo lub dość prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 5-10 lat wybuchnie kolejna wojna światowa.

Jeśli chodzi o Europę, napięcia z Rosją są postrzegane jako zdecydowanie największe zagrożenie. Około 50 procent respondentów z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii stwierdziło, że Rosja stanowi poważne zagrożenie dla pokoju w Europie, podczas gdy napięcia między Europą a USA i między państwami europejskimi nie są postrzegane jako bezpośrednie zagrożenie.