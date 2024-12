Przypadkowe zestrzelenie w cieniu walk z Huti

Z komunikatu CENTCOM wynika że krążownik rakietowy USS Gettysburg (CG 64), który jest częścią Grupy Uderzeniowej lotniskowca USS Harry S. Truman, omyłkowo ostrzelał i trafił F/A-18, który wykonywał lot z lotniskowca. Na szczęście obu pilotom udało się bezpiecznie katapultować, choć jeden z nich odniósł obrażenia.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w czasie nasilonych działań wojskowych przeciwko jemeńskim rebeliantomHuti. W tym samym czasie amerykańskie i brytyjskie siły prowadziły naloty na cele w stolicy Jemenu, Sanie. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) potwierdziło, że trwa dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności tego incydentu.

Długotrwały konflikt z Huti

Jest to pierwsze zestrzelenie załogowego amerykańskiego samolotu w trwającym od 14 miesięcy konflikcie z Huti. Do tej pory rebeliantom udało im się strącić kilka bezzałogowych dronów MQ-9 Reaper. Paradoksalnie, pierwszy utracony myśliwiec F/A-18 padł ofiarą ognia własnych sił. Myśliwce F/A-18 Super Hornet to ponaddźwiękowe wielozadaniowe samoloty pokładowe amerykańskiej marynarki wojennej wprowadzone do służby pod koniec lat 90. jako powiększona i unowocześniona wersja F/A-18C/D Hornet. Wartość takiego samolotu przekracza obecnie 50 milionów dolarów.

Sytuacja ta pokazuje rosnące napięcie w regionie, gdzie od października 2023 roku siły amerykańskie prowadzą operacje przeciwko Huti. Rebelianci, w odpowiedzi na wojnę Izraela w Gazie, systematycznie atakują szlaki żeglugowe na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej. USA zareagowały zwiększeniem obecności wojskowej w regionie, wysyłając tam między innymi grupy uderzeniowe lotniskowców. Pomimo tego Huti nadal atakują cele zarówno u swoich wybrzeży, jak i w samym Izraelu.