"Mamy bardzo mało czasu, żeby zakończyć te negocjacje" - powiedział na konferencji prasowej Francuz.

Jak zaznaczył okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii zakończy się za 4 miesiące i 10 dni i dlatego, aby dać czas na zatwierdzenie tekstu porozumienia przez Radę UE i Parlament Europejski powinien być on wypracowany do końca października.

"Mamy jeszcze dwa miesiące, by znaleźć porozumienie, sfinalizować tekst. Jakiekolwiek opóźnienie oznaczałoby poważne ryzyko, że nie zakończymy tego procesu z sukcesem" - ostrzegł Barnier.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. W okresie przejściowym, obowiązującym do końca 2020 roku, strony starają się wynegocjować umowę w sprawie przyszłych relacji. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest wprawdzie poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.

Reklama

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział, że jego kraj nie będzie wnioskował o przedłużenie okresu przejściowego po brexicie. Londyn nie zgadza się, by rozstrzyganiem sporów zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE, gdyż - jak argumentuje - nie będzie on bezstronny.