Premier podkreślił, że nie ma sposobu na to, by szybko rozwiązać problemy gospodarcze, które są pochodną konfliktu na Ukrainie, jednak nie powinny one skłaniać Zachód do tego, by "zachęcał Ukraińców do zaakceptowania wszelkich warunków, jakie może postawić Putin".

"Uważam, że taka opcja nie jest dla nas otwarta" - dodał.

We wtorek na posiedzeniu rządu Johnson powiedział, że Kijów nie może być zmuszany przez światowe mocarstwa do zaakceptowania niekorzystnego dla jego kraju porozumienia pokojowego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że Wielka Brytania "pozostanie w pierwszym szeregu" wsparcia dla Ukrainy.

