W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że Rosja niedawno rozpoczęła rozbudowę pozycji obronnych wzdłuż międzynarodowo uznawanej granicy z Ukrainą, a także w głębi regionu biełgorodzkiego, a 6 grudnia gubernator Biełgorodu ogłosił, że tworzy lokalne "jednostki samoobrony".

"Kopanie okopów odnotowano w Biełgorodzie co najmniej od kwietnia 2022 roku, ale nowe konstrukcje to prawdopodobnie bardziej rozbudowane systemy, przeznaczone do odpierania zmechanizowanych ataków. Istnieje realna możliwość, że władze rosyjskie promują przygotowania obronne na uznanym przez społeczność międzynarodową terytorium Rosji, aby podsycić uczucia patriotyczne" - napisano.

"Prawdopodobnie jednak ilustruje to autentyczne (lecz fałszywe) przekonanie niektórych rosyjskich decydentów o istnieniu wiarygodnego zagrożenia inwazją ze strony sił ukraińskich. Niedostatek oceny strategicznej jest jedną z krytycznych słabości w architekturze rosyjskiego rządu centralnego: co pokazała pierwotna decyzja Rosji o inwazji na Ukrainę. Bezstronna oficjalna analiza jest prawie na pewno często osłabiana przez tendencję do grupowego myślenia i politycznie oczekiwanych wniosków" - dodano.

bjn/ adj/