Jak ujawnia gazeta, do tego regionu zostaną wysłane dwa okręty Royal Fleet Auxiliary, czyli floty wsparcia dla Royal Navy - RFA Argus i RFA Lyme Bay, które mają wejść w skład grupy reagowania przybrzeżnego. RFA Argus znajduje się na Gibraltarze, a RFA Lyme Bay był na początku tego tygodnia na kanale La Manche.

Brytyjska misja nad Izraelem

"The Times" zwraca uwagę, że Wielka Brytania posiada również dużą bazę lotniczą RAF Akrotiri na Cyprze, która była wykorzystywana do prowadzenia misji bombowych w Syrii i jest dogodną lokalizacją do prowadzenia misji zwiadowczych.

Według gazety królewskie siły powietrzne prawdopodobnie wykorzystają do misji nad Izraelem samoloty Rivet Joint, które są jednymi z najbardziej zaawansowanych samolotów szpiegowskich na świecie i były intensywnie wykorzystywane nad Morzem Czarnym do misji obserwacyjnych wspierających Ukrainę, gdzie często towarzyszyły im myśliwce Typhoon.

Nie tylko Brytyjczycy

Dziennik dodaje, że Wielka Brytania posiada również morskie samoloty patrolowe P-8 Poseidon, i choć są one głównie wykorzystywane do tropienia okrętów podwodnych, to mogą być wykorzystane do wsparcia misji.

Izrael otrzymał już znaczące wsparcie wojskowe od swojego najbliższego sojusznika, Stanów Zjednoczonych, które wysyłają do wschodniej części Morza Śródziemnego największy okręt wojenny na świecie - lotniskowiec "USS Gerald R. Ford".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński