Hunt, który przebywa na dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Marrakeszu, wyjaśnił, że ministrowie finansów z całego świata dyskutowali o tym, co jeszcze mogą zrobić, poza sankcjami, aby osłabić zdolność Rosji do finansowania wojny.

Reklama

Podatki od zysków

Reklama

"To nielegalna wojna. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby Rosja nie mogła jej dalej finansować" - mówił w BBC. Dodał, że w ramach tego ministrowie finansów krajów G7 rozmawiali o tym, "czy rosyjskie aktywa państwowe mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania obrony Ukrainy". "Wszystko po to, by Putin wiedział, że ostatecznie nie będzie mógł sobie pozwolić na tego rodzaju agresję" - powiedział.

W czwartek grupa G7 oświadczyła, że zbada, w jaki sposób opodatkować zyski z przejętych rosyjskich aktywów, aby wesprzeć Ukrainę "zgodnie z obowiązującym prawem".

Rosyjskie pieniądze dla obrony Ukrainy

Jak przypomina BBC, we wrześniu sekretarz skarbu USA Janet Yellen i Hunt zasygnalizowali poparcie dla planu Unii Europejskiej, dotyczącego nadzwyczajnego podatku od zysków generowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa, a wcześniej w tym roku Stany Zjednoczone rozważały wykorzystanie tych aktywów do sfinansowania obrony Ukrainy, ale uznały, że nie byłoby to zgodne z prawem.

"Wielka Brytania zawsze będzie działać w ramach prawa międzynarodowego, ale G7 poprosiło banki centralne, aby przyjrzały się, co może być możliwe, ponieważ jesteśmy absolutnie pewni, że jest to nielegalna wojna, ta wojna jest sprzeczna z prawem międzynarodowym" - powiedział Hunt.

Przyznał, że wojna na Ukrainie okazała się bardziej "przewlekła" niż się spodziewano, a świat musi wystrzegać się tego, co nazwał "zmęczeniem Ukrainą". "Musimy być szczerzy wobec ludzi, że to zajmie trochę czasu i dlatego w międzyczasie musimy być bardzo rozważni i ostrożni w sposobie zarządzania brytyjską gospodarką" - podkreślił.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński