Porozumienie handlowe USA-Chiny

Wang ocenił, że porozumienie osiągnięto po „zawirowaniach” w relacjach handlowych w ostatnim czasie. Jak zaznaczył, przełom był możliwy dzięki rozmowom w Kuala Lumpur w miniony weekend.

„Strony wyjaśniły swoje stanowiska, pogłębiły zrozumienie i osiągnęły ramowy konsensus w sprawie (...) rozwiązania bieżących, pilnych problemów gospodarczych i handlowych” – powiedział Wang, cytowany w nocie MSZ.

Minister finansów USA Scott Bessent, który przewodniczył delegacji USA, ocenił w niedzielę po zakończonych negocjacjach, że stworzyły one „bardzo dobre ramy” do zawarcia porozumienia handlowego z Chinami podczas spotkania prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy ChRL Xi Jinpinga. Do spotkania ma dojść w czwartek w Korei Południowej w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

O czym rozmawiano?

– Dyskutowaliśmy o handlu, metalach ziem rzadkich, fentanylu, TikToku i ogólnych relacjach między obu krajami – podsumował przedstawiciel Waszyngtonu.

Według Wanga fundamentem relacji pozostaje szacunek między przywódcami obu krajów, a osiągnięte porozumienie dowodzi, że postęp jest możliwy. „Dopóki obie strony będą kierować się duchem równości, szacunku i wzajemności, nalegać na rozwiązywanie sprzeczności poprzez dialog i odrzucać praktykę wywierania presji, możliwe jest ustabilizowanie i pchnięcie naprzód naszych stosunków” - podkreślił.

W nocie chińskiego MSZ podano, że szef amerykańskiej dyplomacji Rubio oświadczył, iż „stosunki amerykańsko-chińskie są najważniejszymi stosunkami dwustronnymi na świecie”. Wyraził też nadzieję, że interakcje na wysokim szczeblu „wyślą światu pozytywny sygnał”.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak