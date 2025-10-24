Zrównoważony rozwój importu i eksportu

– Musimy promować zrównoważony rozwój importu i eksportu (...) należy dołożyć starań, aby zwiększyć import, aby zaspokoić potrzeby transformacji i modernizacji przemysłowej, a także potrzeby ludności w dążeniu do lepszego życia – powiedział Wang na konferencji prasowej dzień po zakończeniu IV plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Deklaracja ta ma na celu złagodzenie krytyki ze strony partnerów handlowych, którzy od lat zarzucają Pekinowi brak równowagi w wymianie handlowej oraz liczne bariery administracyjne i prawne utrudniające inwestowanie w Chinach.

Rynek chiński jako arena innowacji

Wang dodał, że rynek chiński ma być „areną innowacji”, oraz potwierdził, że kraj będzie kontynuował optymalizację usług wspierających firmy, które „chcą wejść do Chin i mieć swój udział w wykorzystywaniu (pojawiających się - PAP) możliwości”.

– Musimy poprawić wizerunek inwestowania w Chinach (...) aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne, umożliwić dostęp do rynku i wydawanie zezwoleń na działalność, stworzyć przejrzyste, stabilne i przewidywalne otoczenie biznesowe – zadeklarował szef resortu.

Negocjacje handlowe Chiny - USA

Wyraził też przekonanie, że pogrążone w wojnie handlowej Chiny i USA są w stanie znaleźć w negocjacjach „opartych na wzajemnym szacunku i konsultacjach na równych zasadach” rozwiązania odpowiadające na obawy obu stron. W piątek w stolicy Malezji, Kuala Lumpur, ma się rozpocząć kolejna runda rozmów handlowych między delegacjami Chin i USA pod przewodnictwem wicepremiera ChRL He Lifenga i ministra finansów USA Scotta Bessenta.

Wang podkreślił jednocześnie, że Chiny sprzeciwiają się destabilizacji i zakłócaniu łańcuchów dostaw.

W kontekście sytuacji w kraju, gdzie największą bolączką drugiej gospodarki świata jest słaba konsumpcja wewnętrzna, spowodowana utratą zaufania i rosnącym bezrobociem wśród młodzieży, minister zapewnił, że „Chiny będą dalej stymulować konsumpcję i rozwój nowych gałęzi przemysłu”.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)