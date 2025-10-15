Jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to Rosja zaatakuje państwa NATO

– Gdyby Chiny podjęły działania przeciwko Tajwanowi, to jest niezwykle prawdopodobne, że zmusiłyby swojego młodszego partnera w tej relacji, czyli Rosję pod przywództwem Władimira Władimirowicza Putina, do wystąpienia przeciwko NATO, po to, żebyśmy mieli co robić – powiedział Rutte podczas przemówienia w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Lublanie.

To kolejny raz, gdy publicznie mówi się o tym, że Chinom może zależeć na tym, by Rosja utrzymała agresywne działania przeciw Europie.

W lipcu szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas przekazała, że minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział na spotkaniu z nią, iż Pekin nie może zaakceptować porażki Rosji w wojnie w Ukrainie. Według doniesień medialnych Wang argumentował wówczas, że ewentualna porażka Rosji mogłaby pozwolić Stanom Zjednoczonym na skupienie całej uwagi na Chinach.