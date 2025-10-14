Rosja przyczyniła się do powstania "najpotężniejszego" pocisku?

– Zdolności nuklearne i rakietowe Korei Północnej postępują, a (Pjongjang – red.) pochwalił się rozwojem kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak międzykontynentalne pociski balistyczne i hipersoniczne pociski szybujące (...) podczas zeszłotygodniowej parady wojskowej z okazji 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei – mówił Dzin na posiedzeniu parlamentarnej komisji obrony narodowej.

W trakcie defilady zaprezentowano m.in. nowy pocisk ICBM Hwasong-20 umieszczony na 11-osiowym transporterze-wyrzutni. Państwowa agencja KCNA określiła go jako "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia" kraju.

Dzin pytany przez posłów, czy Moskwa udzieliła wsparcia technologicznego Pjongjangowi przy rozwoju najnowszego pocisku, szef JCS odparł, że "jest to całkiem możliwe".

Rosja daje różne technologie reżimowi Kima

W poniedziałek południowokoreański minister obrony Ahn Gju Bak stwierdził, że Pjongjang otrzymuje "różne technologie" od Rosji, by rozwijać program budowy okrętów podwodnych.

Wcześniej także południowokoreańskie media informowały, iż dowództwo wojskowe w Seulu analizuje doniesienia mówiące, że Rosja mogła przekazać Korei Północnej w pierwszej połowie 2025 r. kluczowe komponenty do budowy okrętów podwodnych z napędem atomowym.

Współpraca z Moskwą kwitnie od 2022 r.

Korea Północna wspiera wojskowo Rosję w działaniach przeciwko Ukrainie od 2022 r., dostarczając przede wszystkim systemy artyleryjskie, amunicję oraz pociski balistyczne. Na początku września południowokoreański wywiad poinformował, że na froncie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, gdzie rozmieszczono ponad 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy, śmierć poniosło dotychczas ok. 2 tys. z nich.