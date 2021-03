"Ambasador Chin w Kabulu powiedział na spotkaniu z urzędnikami służby zdrowia, że jego kraj dostarczy Afganistanowi 400 tys. dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi" - powiedział agencji Reutera szef programu szczepień w ministerstwie zdrowia Ghulam Dastagir Nazari.

Produkowana w Chinach szczepionka firmy Sinopharm została zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ale nie jest jasne, kiedy zostanie dostarczona - powiedział Nazari. Dodał, że do tej pory szczepionkę otrzymało w Afganistanie nieco ponad 12 tys. pracowników służby zdrowia we wszystkich 34 prowincjach kraju.

Według innego urzędnika w Afganistanie rozpoczęły się również szczepienia członków sił bezpieczeństwa.

Afganistan otrzymał już 500 tys. dawek szczepionki AstraZeneca z Indii, co umożliwiło rozpoczęcie kampanii szczepień 23 lutego.

Afgańscy urzędnicy służby zdrowia powiedzieli, że w ramach międzynarodowego programu COVAX, który ma poprawić dostęp do szczepionki na Covid-19 w krajach mniej zamożnych, Afganistan dostanie szczepionki dla 20 proc. z 38 milionów mieszkańców.

Od wybuchu epidemii koronawirusa w Afganistanie zgłoszono 55 733 przypadki zakażenia i 2444 zgony. Eksperci twierdzą jednak, że liczba przypadków jest znacznie zaniżona z powodu małej liczby testów i ograniczonego dostępu do placówek medycznych w rozdartym wojną kraju. (PAP)