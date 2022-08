Nie jest to pierwszy przypadek umorzenia długu państwom afrykańskim – Chiny zapoczątkowały ten proces ponad 20 lat temu. Według centrum China Africa Research Initiative działającym przy Johns Hopkins University między 2000 a 2019 r. Państwo Środka anulowało co najmniej 3,4 mld dol. długu, z czego najwięcej Zambii. Sęk w tym, że wszystkie umarzane kwoty dotyczyły (i dotyczą) jedynie nieoprocentowanych pożyczek pomocowych. Zobowiązania preferencyjne i komercyjne, które dominują wsparcie chińskie na kontynencie, nigdy państwom afrykańskim nie zostały umorzone i – zgodnie z raportami Johns Hopkins University – nigdy taki krok nie był rozważany. Chiny refinansują lub restrukturyzują natomiast pożyczki udzielane krajom Afryki i – według tego samego raportu – kwota zrestrukturyzowanych długów sięgnęła w analogicznym okresie 2000–2019 ok. 15 mld dol.