Jak wynika z raportu DataReportal, Stany Zjednoczone miały największą grupę odbiorców reklam adresowalnych dla dorosłych spośród wszystkich analizowanych krajów. W 2022 roku reklamy dotarły do ​​około 113 milionów użytkowników w wieku 18+.

Azja rządzi

Jednak jeśli popatrzymy na liczbę odbiorców reklam według regionów, to okaże się, że południowo-wschodnia Azja znajduje się na szczycie zestawienia. TikToka używa tam 272 miliony osób, z czego 200 milionów to mieszkańcy Indonezji, Wietnamu i Filipin. Uwaga: te liczby dają jedynie szacunkowy obraz sytuacji, gdyż z TikTok mogą korzystać osoby w wieku powyżej 13 lat, a to oznacza, że odbiorców reklam w wieku 18 + może być mniej niż wynosi całkowita liczba wszystkich zarejestrowanych w aplikacji.

Indie kontra chińskie wpływy

Co ciekawe, wiele największych światowych gospodarek nie znalazło się w pierwszej ósemce, chociaż nieobecność Chin i Indii jest łatwa do wyjaśnienia. Chiny mają krajową wersję aplikacji o nazwie Douyin, co oznacza, że ​​mieszkańcy Chin rzadziej instalują jej międzynarodową wersję.

W 2020 roku Indie zabroniły używania wielu chińskich aplikacji, w tym TikTok, aby w obliczu rosnących napięć geopolitycznych ograniczyć rzekomy wpływ Chin na sytuację w kraju.

Chiński syndrom w USA

Jak widać amerykańscy i europejscy ustawodawcy zareagowali z poważnym opóźnieniem na spekulacje o ewentualnym szpiegostwie chińskich aplikacji społecznościowych. Stany Zjednoczone już zakazały używania aplikacji na urządzeniach służbowych w niektórych stanach i przez wszystkich pracowników rządu federalnego. Zagrozili do tego surowymi na dostawcę mediów społecznościowych z siedzibą w USA.

Wszyscy tak robią

Najprawdopodobniej nie zmieniłoby to sposobu jego działania, a jedynie odbiorców danych dotyczących użytkowników. Wielkie firmy technologicznych, takich jak Meta czy Alphabet, działają w oparciu o ten sam model biznesowy, co TikTok. Przechowują duże ilości wrażliwych danych użytkowników, które wykorzystują do celów reklamowych i innych. Jest to jeden z głównych powodów, dla których TikTok jest poddawany wzmożonej kontroli przez prawodawców. W odpowiedzi na takie zachowania słyszy się głosy o narastającej sinofobii, a same działania są odbierane jako jeden z wielu symptomów nowej zimnej wojny.

Polscy politycy wiedzą lepiej

Na razie polscy politycy nie przejmują się zupełnie oskarżeniami dotyczącymi zbierania danych wrażliwych użytkowników. Trwająca właśnie nieoficjalna kampania wyborcza do parlamentu skłania wielu z nich do wzmożenia swojej obecności na TikToku. Mają nadzieję, że dzięki temu uda się im dotrzeć do najmłodszych wyborców i przeciągnąć ich na swoją stronę. Czy ich działania będą skuteczne przekonamy się za kilka miesięcy. Świadczyć o tym będzie wzrost liczby wyborców wśród najmłodszych osób uprawnionych do głosowania.