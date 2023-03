Reklama

„Warren Buffett mówił o tym, że ostatecznie to, jak naprawdę myślą o tobie przyjaciele i jak silne są te przyjaźnie [to ma znaczenie]”, powiedział Gates. Miliarder już wcześniej omawiał lekcje, jakich udzielił mu Buffett: od kwestii inwestowania, po zarządzanie czasem. Jednak zawsze na szczycie listy ląduje jedna rada, ta dotycząca bliskich relacji z ludźmi.

Dbanie o przyjaźnie to podstawa

„Nauczyłem się wielu rzeczy od Warrena w ciągu ostatnich 25 lat, ale być może najważniejszą rzeczą jest to, na czym polega przyjaźń” — napisał Gates w poście na blogu z 2016 roku . „Mimo, że ma napięty harmonogram, Warren wciąż znajduje czas na pielęgnowanie przyjaźni, jak niewielu innych ludzi, których znam” — dodał Gates. „Podnosi słuchawkę i dzwoni, żeby się przywitać. Regularnie wysyła przeczytane artykuły, które jego zdaniem… uznam za interesujące”.

Miara życiowego sukcesu

Buffett często mówi o tym, jak ważne jest wybieranie dobrych przyjaciół i bycie dobrym przyjacielem. Według niego to otaczanie się „ludźmi lepszymi od siebie”, aby móc się od nich uczyć i inspirować, powiedział podczas rozmowy z Gatesem na Uniwersytecie Columbia w 2017 roku. Gates zgodził się z tą tezą: „Niektórzy przyjaciele wydobywają z ciebie to, co najlepsze, więc dobrze jest inwestować w te przyjaźnie”.

„Znam ludzi, którzy mają dużo pieniędzy i dostają obiady dziękczynne i skrzydła szpitalne nazwane ich imieniem” – kontynuował. „Ale prawda jest taka, że ​​nikt na świecie ich nie kocha. Jeśli dożyjesz mojego wieku i nikt nie myśli o tobie dobrze, nie obchodzi mnie, jak duże masz konto bankowe – twoje życie to katastrofa. To ostateczny sprawdzian tego, jak przeżyłeś swoje życie” – powiedział Buffett w przemówieniu wygłoszonym w 2001 roku na University of Georgia .

Co nam dają przyjaciele?

Badania naukowe zdają się potwierdzać słowa Buffeta, że silne i znaczące przyjaźnie mogą być bardzo ważne dla sukcesu zawodowego: zwiększają poczucie własnej wartości i odporność psychiczną. Według Mayo Clinic utrzymywanie dobrych przyjaźni przez całe życie sprawia, że ​​​​jesteś szczęśliwszy i mniej zestresowany, poprawiając swoje zdrowie i samopoczucie .

Gates i Buffett przyjaźnią się od ponad trzydziestu lat. Ich wspólne interesy wykraczają poza kwestie inwestycyjne i finansowe. Łączna wartość ich majątków według Bloomberga wynosi 220 miliardów dolarów. Obaj panowie są współzałożycielami The Giving Pledge, organizacji która zachęca najbogatszych ludzi na świecie do przekazywania co najmniej połowy swojego majątku na cele charytatywne. Do tego jeśli tylko czas im na to pozwoli grają w brydża i golfa. A wspólne aktywności dodatkowo wspierają ich relację.