1. Dążenie do celu

Reklama

Droga od koncepcji do jej realizacji często bywa długa i kręta. Kluczowym okazuje się sprecyzowanie celu. Świadomość tego, czego chce się dokonać i w jakim czasie, daje możliwość określenia planu, bez którego konsekwentne działanie nie jest możliwe. Co więcej, osiągnięcie poszczególnych etapów założonej strategii przynosi satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

2. Koncentracja

Reklama

Jak mówi przysłowie „Nie od razu Rzym zbudowano” – osiągnięcie sukcesu wymaga czasu i determinacji, a proces często trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Dalekobieżny plan może wydawać się z początku nieosiągalny, jednak podzielony na mniejsze kroki daje przejrzysty obraz tego, na czym należy skupić się „tu i teraz”. To właśnie codziennie zaangażowanie i systematyczność przybliżają do realizacji większych celów.

3. Dyscyplina

Pomimo przekonań wielu coachów i rad wyciągniętych wprost z biznesowych poradników, nie każdy z nas musi zaczynać dzień o 5 rano, żeby osiągnąć sukces. Nieważne jest to, na którą godzinę nastawimy budzik, chodzi o to, by trzymać się założonego planu. Warto wyznaczyć sobie realne do wykonania zadania, które nie przerastają naszych możliwości i sumiennie odhaczać je z listy. Łatwo powiedzieć, gorzej wdrożyć w życie? Prokrastynacja, czyli odkładanie żmudnych obowiązków na ostatnią chwilę, to dziś powszechny problem. Na szczęście, dyscyplina to umiejętność, którą można skutecznie wypracować, trzeba tylko chcieć.

4. Odwaga

Osiągnięcie sukcesu czy to w biznesie, czy w każdej innej dziedzinie życia, wymaga ogromnej odwagi. Bez wyjścia z własnej strefy komfortu nie ma co liczyć na spektakularne efekty. Unikanie nieznanych dotąd sytuacji, aby przypadkiem się „nie sparzyć” oraz lęk przed porażką to prawdziwi wrogowie sukcesu. Każdy z nas kiedyś zaczynał i każdy przechodził to uczucie niepewności, czy poradzi sobie w obliczu nowych wyzwań. Jednak to właśnie podjęcie ryzyka otwiera nowe możliwości. Trzeba pamiętać, że nie zawsze od razu musi się udać. Niepowodzenie jest nieodłącznym elementem każdego sukcesu. Jeśli oswoimy tę wiedzę, nie poddamy się przy pierwszym potknięciu, a wręcz wyciągniemy z danej sytuacji lekcję i doświadczenie na przyszłość.

5. Otwartość

W obliczu dynamicznego rozwoju rynku, upór przy jednej wyznaczonej ścieżce realizacji biznesplanu może okazać się nieskuteczny. Aby na bieżąco szukać najlepszych rozwiązań, konieczna jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji. Otwartość na nowe pomysły i elastyczność w działaniu to cechy, które w efekcie mogą dać nam przewagę nad konkurencją i wyróżnić z szarego tłumu.

6. Pokora

Często się zdarza, że osobom na szczycie kariery uderza woda sodowa do głowy. Są tak zachłyśnięci swoim sukcesem, że zapominają o drodze, jaką przeszli. Brak pokory niestety jest zgubny i może szybko z powrotem ściągnąć w dół, niszcząc to, co do tej pory zostało zdobyte. Przekonanie o własnej nieomylności, zaniechanie dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy to powszechne błędy, które mogą stanąć na przeszkodzie w samodoskonaleniu.

7. Kreatywność

Codzienna rutyna, ciężar różnego rodzaju problemów i obowiązków potrafi skutecznie przytłumić twórcze myślenie. Na drodze do celu pojawia się masa przeszkód, których pokonanie nie jest łatwe i wymaga nieszablonowego myślenia. Patrzenie z szerszej perspektywy, rozważanie różnych punktów widzenia i rozwiązań pozwala na wybrnięcie z każdej sytuacji. Zasada think outside the box sprzyja innowacjom, a co za tym idzie, sprzyja również sukcesowi w biznesie.

8. Pasja

Praca i pasja to połączenie idealne. Kiedy hobby staje się źródłem utrzymania, zaangażowanie do pracy przychodzi naturalnie. Zawód związany z własnymi zainteresowaniami daje dużo energii i motywacji do działania. Dokonania na ścieżce kariery zawodowej cieszą podwójnie. Czas w pracy mija szybko i przyjemnie, a człowiek wraca do domu usatysfakcjonowany i szczęśliwy, nawet jeśli napotkał wiele trudów, gdyż ostatecznie ma poczucie sensu w tym czym się zajmuje.

9. Empatia

Mogłoby się zdawać, że empatia nie jest cechą istotną w odnoszeniu sukcesów. Tym, którym się „udało” przypisujemy raczej epitety przedsiębiorczych, kreatywnych czy zdyscyplinowanych. Jak się okazuję, empatia również odgrywa ważną rolę w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery. Dzięki umiejętności zrozumienia emocji i potrzeb ludzi zyskujemy ich sympatię. W biznesie liczą się kontakty, lecz samo nawiązywanie nowych znajomości nie wystarczy, relacje należy pielęgnować. Nie od dziś wiadomo, że niczego wielkiego nie osiągnie się w pojedynkę, a grono zaufanych osób w swoim otoczeniu może zarówno otworzyć wiele furtek, jak i pomóc w przejściu trudnych chwil.

10. Świadomość własnych zalet

Ludzie sukcesu nie opierają swojej wartości na podstawie opinii otoczenia. Owszem, konstruktywna krytyka jest dla nich cenną wskazówką, ale nie potrzebują pochwały i poklasku. Sami potrafią dostrzec swoje zalety i docenić trud włożony w pracę oraz samorozwój. Widzą efekty swoich działań i cieszą się nawet z małych osiągnięć. Takie podejście pozytywnie nastawia i daje wewnętrzną siłę do działania.