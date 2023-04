Reklama

Skłonności te zostały podzielone na 4 wymiary, które przeważają na jedną ze stron:

ekstrawersji kontra introwersji,

myślenia kontra odczuwania,

percepcji kontra intuicji,

oceniania kontra obserwacji.

Test 16 osobowości jest darmowym, popularnym narzędziem stosowanym w celu zrozumienia cech osobowości na potrzeby indywidualne, w ramach rozwoju osobistego czy polepszenia kontaktów w relacji z partnerem. Coraz częściej jest również używany w celach zawodowych, podczas procesu rekrutacji pracowników lub do zwiększenia ich wydajności w pracy. W środowisku naukowym pojawiają się jednak kontrowersje związane z rzetelnością testu. Okazuje się, że ten sam test, wykonywany kilka razy na przestrzeni czasu, może dawać różne wyniki, co znacznie zmniejsza jego wiarygodność. Przecież osobowość człowieka nie powinna zmieniać się w przeciągu miesiąca czy dwóch. Niemniej jednak jest to ciekawe narzędzie, które może pomóc zrozumieć własne uwarunkowania czy motywy działania osób w bliskim otoczeniu.

Koncepcja MBTI dzieli 16 osobowości na 4 podtypy o podobnych cechach. Sprawdźmy, jakie grupy wyróżnia test.

1.Analitycy

Do grupy analityków zaliczani są:

Logik – INTP,

Architekt – INTJ,

Dyskutant – ENTP,

Dowódca – ENTJ.

Każdy z nich posiada w swoim „kodzie” „N” oraz ”T” – litery określające preferencje w obszarach myślenia i intuicji. Analitycy to osoby niezwykle kreatywne, ze skłonnościami do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Mają szeroko rozwinięte umiejętności analityczne, strategiczne oraz przywódcze. W zależności od uwarunkowania ekstrawertycznego – o którym decyduje pierwsza litera „E” lub introwertycznego – litera „I”, będą to osoby bardziej otwarte w swoim zachowaniu, nadające się na liderów, bądź charaktery o indywidualnym usposobieniu, świetnie odnajdujące się jako naukowcy. Potwierdza to fakt, iż wśród analityków znajduje się wiele znanych przedsiębiorców i wybitnych inżynierów, m.in. Elon Musk i Steve Jobs.

2.Dyplomaci

W tej grupie wymienieni są:

Pośrednik – INFP,

Rzecznik – INFJ,

Działacz – ENFP,

Protagonista – ENFJ.

Dyplomaci wyróżniają się w kwestii odczuwania (F) i intuicji (N). Mocno trzymają się wyznawanych przez siebie wartości, są empatyczni i życzliwi, dlatego łatwo zyskują sympatie ludzi.

To wrażliwe i artystyczne dusze, wykazujące się charyzmą lub wręcz odwrotnie, tajemniczością. Dzięki swojej twórczej stronie, inspirują i przyciągają uwagę słuchaczy. Znani dyplomaci to często pisarze, aktorzy lub po prostu osoby, które związane są zawodowo ze sztuką. Wśród nich znaleźli się aktor Johnny Depp i reżyser Quentin Tarantino.

3.Strażnicy

4 typy osobowości strażników to:

Obrońca – ISFJ,

Logistyk – ISTJ,

Doradca – ESFJ,

Wykonawca – ESTJ.

W tej grupie nacisk kładziony jest na kwestie percepcji (S) i oceniania (J). Te wymiary odnoszą się do skrupulatności, sumienności i pracowitości strażników. Wykazują się oni rzetelnością i praktycznym podejściem do podejmowanych działań. W tej sferze pozostają nieugięci i często ciężko im o dozę spontaniczności. Te cechy przypisywane są szczególnie logistykom i wykonawcom. Z drugiej strony potrafią być troskliwi i opiekuńczy wobec bliskich, co dotyczy głównie obrońców i doradców. Według twórców testu reprezentantami grupy strażników są byli prezydenci Stanów Zjednoczonych – George H.W. Bush i James Monroe.

4.Odkrywcy

W składzie odkrywców znajdują się:

Poszukiwacz przygód – ISFP,

Wirtuoz – ISTP,

Animator – ESFP,

Przedsiębiorca – ESTP.

Grupa odkrywców skupia osoby spontaniczne, rozrywkowe, potrafiące czerpać z życia radość, niezależnie od napotykanych trudności. Wszyscy z nich są otwarci na zmiany i nowe doświadczenia. Nierzadko wykazują się odwagą i stawiają czoła trudnym wyzwaniom z niespożytkowaną energią. Zdarza im się jednak wykazywać ryzykowne zachowania, które mogą okazać się zgubne. Jedno jest pewne, osoby o typie odkrywców nigdy się nie nudzą, gdyż łączą przyjemne z pożytecznym, co w efekcie przekłada się na ich sukces zawodowy. Wśród odkrywców znaleźli się koszykarz Michael Jordan i piosenkarz Michael Jackson.

Źródło: www.16personalities.com