Młode pracujące osoby, najczęściej single, są określane mianem „księżycowego klanu”. Określenie powstało na Tajwanie, ale dotyczy także mieszkańców Singapuru oraz kontynentalnych Chin. Odnosi się do rozczarowania życiem, jakie odczuwają młodzi. Chung Chi Nien z Polytechnic University uważa, że zachowanie „księżycowych” różni się od podejścia ich rodziców, którzy oszczędzali właściwie każdy cent, jaki byli w stanie.

Reklama

Według jednego z raportów aż 40 proc. wszystkich młodych singli żyjących w Pekinie, Szanghaju, Guangzhou oraz Shenzhen w ogóle nie oszczędza. Rosnące koszty życia sprawiają, że odsetek ten może znacznie wzrosnąć. Dotyczy to przede wszystkim osób o niskich dochodach.

Dlaczego młodzi Chińczycy wydają tak dużo?

Reklama

To pochodna mentalności typu „żyje się tylko raz”, która sprawia, że wiele osób zaciąga wręcz długi, żeby realizować swoje pasje i marzenia. Trend wzmacnia e-commerce – ludzie mogą w łatwy sposób kupować, wybierając z nieskończonej wręcz oferty. Taki styl zarządzania budżetem jest bardzo niebezpieczny. Młodzi Azjaci nie posiadają finansowej poduszki bezpieczeństwa, więc nie są przygotowani na niespodziewane zdarzenia.

Hedonizm jest formą ucieczki młodych przed surową rzeczywistością. Ekonomiczne realia sprawiają, że nie są oni w stanie realizować podstawowych celów. Porównują się do rodziców, którzy mocno skorzystali na szybkiej industrializacji i uświadamiają sobie przez to swoje trudne położenie. Jednym z głównych problemów jest brak dostępu do mieszkań, szczególnie w Tajwanie. Wskaźnik ceny domów do dochodów w tym kraju wynosi 9,6, a w stolicy Tajpej astronomiczne 15,7. Zdaniem organizacji UN-Habitat o braku dostępności do lokum mówimy, gdy wartość ta przekracza 3.

Chińczycy, Tajwańczycy czy Singapurczycy nie mają długoterminowych celów, więc stawiają na proste przyjemności, które dają choćby chwilowe poczucie szczęścia – czytamy w artykule.