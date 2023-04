W czasie niedzielnego spotkania z szefem japońskiego MSZ Yoshimasa Hayashim Qin Gang stwierdził, że blokada chipowa jedynie wzmocni chińskie dążenia do osiągnięcia niezależności w obszarze półprzewodników.

„W przeszłości USA bezwzględnie ograniczały japoński przemysł półprzewdoników, ale teraz powtarzają tę samą taktykę w stosunku do Chin” – powiedział szef chińskiego MSZ. „Nie róbcie innym tego, czego nie chcecie, aby inni wam robili” – ostrzegł.

Szef chińskiej dyplomacji dodał, że Chiny oczekują współpracy dla wypracowania lepszych stosunków dwustronnych.

Wizyta szefa japońskiej dyplomacji w Pekinie to pierwsze od ponad trzech lat odwiedziny czołowego dyplomaty Japonii w Państwie Środka. Wizyta odbyła się tuż po tym, jak Japonia wprowadziła ograniczenia eksportowe dotyczące 23 rodzajów zaawansowanych technologii służących do produkcji półprzewodników. Tokio wzmocniło kontrole eksportowe, odpowiadając tym samym na apele USA, które chcą pozbawić Chiny dostępu do najnowszych technologii.