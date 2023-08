Inwestorzy rzucili się na akcje

Inwestorzy rzucili się na niektóre koreańskie akcje postrzegane jako związane z nadprzewodnikami, po tym jak została upubliczniona informacja o przełomie w technologii. Tymczasem giełda ostrzega przed spekulacją i nieuczciwymi transakcjami.

Spółki o małej kapitalizacji, w tym Duksung Co. i Sunam Co., trzeci dzień z rzędu podskoczyły aż o 30 proc. swoich dziennych limitów. W ciągu ostatnich sześciu sesji Sunam wzrósł o około 260 proc., podczas gdy Duksung wzrósł o 170 proc. Mobiis Co. również poszybował w górę aż o 30 proc. w czwartek, natomiast Shinsung Delta Tech Co. na krótko wspiął się o 21 proc. do rekordowego poziomu.

Giełda ostrzega

Korea Exchange poprosiła inwestorów, aby zachowali ostrożność przed inwestowaniem w Duksung, Mobiis i Shinsung Delta Tech. Wydała najniższy z trzech poziomów ostrzeżeń dla akcji, powstrzymując się jeszcze przed wstrzymaniem handlu.

Giełda w Korei przekazuje takie oznaczenia, gdy istnieje prawdopodobieństwo zakładów spekulacyjnych i nieuczciwych transakcji, aby inwestorzy mieli świadomość o zagrożeniu i mogli zachować ostrożność przed inwestycją w niepewne, spekulacyjne papiery. Operator giełdy może eskalować poziomy ostrzegawcze przed wprowadzeniem jednodniowego zawieszenia handlu.

Rajd akcji spółek technologicznych

Akcje spółek postrzeganych jako związane z technologią nadprzewodników rosną od 22 lipca, po ogłoszeniu raportu południowokoreańskich naukowców stwierdzających, że zsyntetyzowali pierwszy na świecie nadprzewodnik zdolny do przewodzenia elektryczności w temperaturze pokojowej i ciśnieniu otoczenia. Nadprzewodnik wykorzystuje materiał na bazie ołowiu nazwany LK-99.

„Jeśli okaże się, że LK-99 jest prawdziwy i może być produkowany masowo, byłby przełom dla wielu branż”, napisał Nick Cheng, analityk w Jefferies Financial Group Inc. Dodał też, że na bazie tego materiału będzie można stworzyć kable, które przesyłają energię bez strat, oszczędzając energię, a także można dokonać postępu w obszarze chipów, transportu kolejowego i obrazowania medycznego.

Twierdzenia o przełomie w technologii nadprzewodników, który może zrewolucjonizować przemysł energetyczny, transportowy i chipowy, wywołały gwałtowne wzrosty na niektórych koreańskich i chińskich akcjach, mimo że naukowcy nadal mają spore wątpliwości.

Poza Koreą entuzjazm wygasł

Rajd spółek powiązanych z nadprzewodnikami w Chinach zakończył się w czwartek. Jiangsu Fasten spadło aż o 10 proc. na giełdzie w Shenzhen po tym, jak firma podała, że jest producentem wyrobów metalowych i firmą zajmującą się ochroną środowiska i nie prowadziła badań nad tą technologią. Papiery firmy Henan Zhongfu Industry Co. również straciły na wartości po wyjaśnieniu, że chociaż brała udział w projekcie nadprzewodników w 2010 r. prowadzonym przez jednostkę Chińskiej Akademii Nauk, to zapewniła jedynie miejsce i sprzęt.

Gdzie indziej giełdowa gorączka półprzewodnikowa już opada. American Superconductor Corp. spadł w środę o 29 proc. po wzroście o 129 proc. w ciągu ostatnich pięciu dni. Japońscy producenci przewodów elektrycznych i kabli światłowodowych, którzy ostatnio zyskali fali gorączki związanej z nadprzewodnikami, w czwartek tracili, jak spółka Sumitomo Electric Industries pokazała rozczarowujące dane o zyskach.