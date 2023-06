Reklama

Portal CNBC podał, że rynek oczekuje kolejnych kroków ze strony Rady Państwa oraz Biura Politycznego na lipcowym spotkaniu,podczas którego najwyżsi przywódcy Komunistycznej Partii Chin dokonają przeglądu wyników gospodarczych za pierwszą połowę roku.

W czwartek Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne ostrzegło, że tamtejsza gospodarka odczuwa coraz większą presję konieczności wewnętrznych strukturalnych dostosowań do obecnego otoczenia. Druga co do wielkości gospodarka świata balansują na krawędzi deflacji, ponieważ ożywienie gospodarcze po pandemii utknęło w martwym punkcie.

Jak podaje CNBC, majowe dane, od produkcji przemysłowej i inwestycji w środki trwałe po sprzedaż detaliczną i handel, nie spełniły rynkowych oczekiwań.

„Myślę, że władze rozważają obecnie prawdopodobnie wprowadzenie ogólnego pakietu stymulacyjnego, aby pobudzić nie tylko inwestycje, ale także konsumpcję. Środki? Przede wszystkim obniżki stóp procentowych” – powiedziała w czwartek CNBC główna ekonomistka Bank of America w Chinach, Helen Qiao.

Obniżki stóp to dopiero początek

Przed czwartkową publikacją danych Ludowy Bank Chin obniżył główną stopę procentową po raz pierwszy od 10 miesięcy, obniżając o 10 punktów bazowych swoją średnioterminową stopę pożyczkową (Medium-term Lending Facility, MLF).

Była to druga obniżka stóp procentowych w ciągu tygodnia. W poniedziałek bank centralny obniżył swoją siedmiodniową stopę reverse repo. Ekonomistów spodziewają się dalszych cięć w przyszłym tygodniu. W ich ocenie LBCh obniży główną stopę procentową.

Główna ekonomistka Oxford Economics Louise Loo cytowana przez CNB uważa, że słabe dane dotyczące inwestycji sugerują, że władze raczej nie poprzestaną na łagodzeniu polityki monetarnej, które miały miejsce w tym tygodniu.

Loo uważa także, że inwestycje, które były do tej pory realizowane przez państwo, nie zdołały skuteczne przyciągać prywatnego kapitału ani nie poprawiły ogólnych nastrojów biznesowych.

Konsumpcja i zatrudnienie

Bezrobocie wśród młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat osiągnęło w maju nowy rekord i wyniosło 20,8 proc.

Według ekonomistów Goldman Sachs powrót młodych ludzi do pracy może mieć istotne znaczenie dla przyspieszenia ożywienia gospodarczego, ponieważ młodzi Chińczycy odpowiadają za prawie 20 proc. konsumpcji w kraju.

Sprzedaż detaliczna, kluczowy wskaźnik zaufania konsumentów, także nie rośnie tak szybko jak oczekiwano. W maju wzrosła o 12,7 proc., podczas gdy konsensus ekonomistów był na poziomie 13,6 proc.

Bezrobocie wśród młodych Chińczyków jest problemem strukturalnym. Ekonomiści twierdzą, że istnieje polityczna możliwość wprowadzenia większej ilości bodźców, które poprawią sytuację na rynku pracy.