Gospodarka Chin nie wraca do zdrowia tak szybko, jak myślano. Oto pięć nietypowych wykresów, które to pokazują

Dla inwestorów analizujących stan chińskiej gospodarki takie towary, jak ropa naftowa czy miedź, zwykle są najważniejszym obiektem zainteresowania. Ale druga co do wielkości gospodarka świata to również szereg rynków, na których handluje się mniej znanymi produktami.

1/5 Chiny odpowiadają za ponad połowę światowej produkcji szkła płaskiego. To efekt szybkiego wzrostu budowy wieżowców i sprzedaży pojazdów w ostatnich dziesięcioleciach. Podobnie jak w innych branżach, niskie marże i nadmiar podaży od lat niepokoją producentów, zmuszając ich do ograniczenia produkcji. Sytuacja w tym roku wydaje się jeszcze trudniejsza. Kontrakty futures na szkło na giełdzie towarowej Zhengzhou spadły o prawie 20 proc. w ciągu ostatniego miesiąca, i to w okresie, w którym zwykle popyt wzrasta. Powodem spadków jest chwiejny rynek nieruchomości w Chinach i słabsza niż oczekiwano produkcja pojazdów w kwietniu. następna Tomasz Lipczyński