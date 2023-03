Reklama

We wrześniu 2021 roku TikTok ogłosił, że osiągnął 1 miliard aktywnych użytkowników na całym świecie. Najnowsze dane wskazują, że dzięki reklamom na TikToku marketerzy mogą dotrzeć do około 13,1 proc. wszystkich ludzi na Ziemi. Szacuje się, że wśród użytkowników aplikacji 54,1 proc. to kobiety, 45,9 proc. to mężczyźni. Dolna granica wieku uprawniająca do korzystania z aplikacji to 13 lat. A to oznacza, że dorosłych odbiorców reklam może być mniej, niż wynosi całkowita liczba wszystkich zarejestrowanych aplikacji.

Narzędzia TikToka, w oparciu o które wyciągane są wnioski o szczegółowym podziale użytkowników według grup wiekowych, nie są zbyt dokładne. Dlatego trudno jest obliczyć średni wiek aktywnych użytkowników TikToka. Jednak z najnowszych dostępnych danych wynika, że użytkownicy w wieku od 18 do 24 lat są największą grupą odbiorców reklam na tej platformie.

Azja rządzi

Krajem z największą liczbą użytkowników tej platformy są Stany Zjednoczone. Z danych przeanalizowanych przez DataReportal, że w 2022 roku reklamy dotarły do ​​około 113 milionów odbiorców. Jednak gdy dokładniej przyjrzeć się informacjom zebranym przez DataReportal okaże się, że to Azja południowo-wschodnia jest największym konsumentem treści i reklam publikowanych na TikToku. Aplikacji używają tam 272 miliony osób, z czego 200 milionów to mieszkańcy Indonezji, Wietnamu i Filipin.

Chiński syndrom

Zaskakująca jest nieobecność w rankingu dwóch najbardziej zaludnionych krajów świata: Chin i Indii. Chińczycy mają swoją wersję tego programu o nazwie "Douyin", w związku z czym bardzo rzadko instalują na swoich smartfonach międzynarodową wersję aplikacji. Natomiast w Indiach, które od lat są w otwartym konflikcie i z Chinami, aplikacja ta jest od 2020 roku całkowicie zakazana.

Polscy politycy wiedzą lepiej

Od kilku tygodni w krajach zachodnich trwa kampania anty-Tiktokowa. Rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Komisja Europejska zakazały swoim urzędnikom używania chińskiej aplikacji na służbowych telefonach. Mimo to polscy politycy nie przejmują się zupełnie trwającym zamieszkanie i w najlepsze korzystają z możliwości dotarcia do potencjalnych wyborców poprzez tę platformę. Mają nadzieję, że dzięki temu uda się im dotrzeć do najmłodszych wyborców i przyciągnąć ich do siebie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Czy ich działania będą skuteczne, przekonamy się za kilka miesięcy, gdy sondaże powyborcze pokażą słupki poparć dla różnych partii w rozbiciu na wiek wyborców.