Raport Hurun Research Institute wskazuje, że Chiny nadal znajdują się na szczycie listy krajów, w których mieszka najwięcej miliarderów. Oficjalnie żyje w nich 814 osób i rodzin, których majątki przekroczyły magiczną liczbę 1 miliarda dolarów. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z 800 miliarderami, a na trzecim Indie z 271.

„Chiny miały zły rok” – zauważa chińska firma badawcza. „Budowanie majątków w Chinach przeszło głębokie zmiany w ciągu ostatnich kilku lat, wraz ze zmniejszeniem się majątków miliarderów z branży nieruchomości i odnawialnych źródeł energii”. W zeszłym roku z chińskiej listy miliarderów „wyparowało” 155 nazwisk.

Dla porównania w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych przybyło 109 miliarderów, dzięki czemu jest ich teraz tylko o 14 mniej niż w Chinach. Raportu Hurun wskazuje na ​​sztuczną inteligencję jako znaczący czynnik wzrostu liczby ultrabogatych ludzi w USA.

10 krajów z największą liczbą miliarderów

Kraj Liczba miliarderów 1 Chiny 814 2 Stany Zjednoczone 800 3 Indie 271 4 Zjednoczone Królestwo 146 5 Niemcy 140 6 Szwajcaria 106 7 Rosja 76 8 Włochy 69 9 Francja 68 10 Brazylia 64

Źródło: Hurun Research Institute

Jak widać z powyższej listy ultrabogatych, Indie znalazły się na trzecim miejscu, z 271 nazwiskami miliarderów. Ten południowoazjatycki kraj jest obecnie jedną z najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie. W okresie październik - grudzień 2023 r. PKB Indii wzrosło o 8,4 proc.

W grudniu wartość kapitalizacji indyjskiej giełdy wyprzedziła kapitalizację giełdy w Hongkongu, przez co stała się siódmą co do wielkości na świecie, a jej obecnie wycena wynosi ponad 4 biliony dolarów, wynika z danych Refinitiv.

W których miastach mieszka najwięcej ultrabogatych ludzi?

Na szczycie globalnej listy „najbogatszych” miast w 2024 roku znajduje się Nowy Jork – mieszka w nim 119 miliarderów. Następny w kolejności jest Londyn z liczbą 97 miliarderów, a trzecie miejsce zajęła finansowa stolica Indii, Bombaj. Żyje tam 92 miliarderów. Dalej uplasowały się dwa chińskie miasta: Pekin (91 miliarderów) i Szanghaj (87 miliarderów).

10 miast z największą liczbą miliarderów

1 Nowy Jork 119 2 Londyn 97 3 Bombaj 92 4 Pekin 91 5 Szanghaj 87 6 Shenzhen 84 7 Hongkong 65 8 Moskwa 59 9 Nowe Delhi 57 10 San Francisco 52

Źródło: Hurun Research Institute

W pierwszej dwudziestce najbogatszych ludzi świata znalazło się dwóch obywateli Indii: na 10 miejscu znalazł się Mukesh Ambani z rodziną (majątek wart 115 miliardów dolarów), a na 15 miejscu uplasował się Gautam Adani z rodziną (majątek wart 85 miliardów dolarów). Najbogatszy Chińczyk, Zhong Shanshan zajął dopiero 21 miejsce (majątek wart 63 miliardy dolarów). Kolejny przedstawiciel tego kraju, Huang Zheng, zajął 24 miejsce (majątek wart 53 miliardy dolarów).

„Podczas gdy [dyrektor generalny Nvidii] Jensen Huang trafił na wiele pierwszych stron gazet, gdy (wycena) Nvidia przekroczyła próg 2 miliardów dolarów, w rezultacie katapultując go do pierwszej trzydziestki Hurun, miliarderzy stojący za Microsoft, Google, Amazon, Oracle i Meta odnotowali znaczny wzrost swoich majątków, ponieważ inwestorzy postawili na wartość generowaną przez sztuczną inteligencję” – czytamy w raporcie.

Elon Musk wciąż na czele

Według Hurun Research Institute ​​obecnie na świecie żyje 3279 miliarderów. Oznacza to wzrost ich liczby o 5 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Najbogatszym człowiekiem po raz kolejny okazał się Elon Musk, który zgromadził majątek szacowany na kwotę 231 miliardów dolarów. Na drugim miejscu znalazł się Jeff Bezos wyceniony na 185 miliardów dolarów, a podium zamknął Bernard Arnault z aktywami wartymi 175 miliardów dolarów.

Natomiast według indeksu miliarderów Bloomberga na pierwszym miejscu z kwotą 231 miliardów dolarów znajduje się Bernard Arnault. Jako drugi uplasował się Jeff Bezos z 202 miliardami dolarów, a na trzecim znalazł się Elon Musk z 192 miliardami dolarów. Wartości majątków poszczególnych miliarderów różnią się w zależności od tego jak często w danym rankingu aktualizowane są dane dotyczące wyceny poszczególnych składników majątkowych.