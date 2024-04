"Jeśli Putin odniesie sukces w wojnie na Ukrainie, będzie ją kontynuował. Dlatego też dla naszego bezpieczeństwa i pokoju w Europie ważne jest, aby Ukraina skutecznie się broniła i abyśmy jej w tym pomogli" - oznajmił Habeck w Kijowie.

Reklama

"Trzy nasze systemy są już w Ukrainie"

Rauch powiedział zaś "Bildowi": "Trzy nasze systemy (IRSI-T SLM - PAP) są już w Ukrainie, a następne zostaną dostarczone w tym roku. Kolejny już za kilka tygodni".

Reklama

Z niemieckim wicekanclerzem do Kijowa przyjechał także Philipp von Michaelis, założyciel i szef organizacji Global Clearance Solutions, która dostarcza sprzęt do wykrywania i usuwania min, który na miejscu obłsugują ukraińscy technicy. "30 naszych urządzeń jest już używanych na Ukrainie, a 50 kolejnych zostało zamówionych. Każdego miesiąca dostarczamy trzy do czterech systemów" - zaznaczył von Michaelis.

Habeck spotyka się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, wicepremier i minister gospodarki Juliją Swyrydenko i ministrem energetyki Hermanem Hałuszczenko.

Następnie wicekanclerz udaje się do Kiszyniowa, gdzie spotyka się z premierem Dorinem Receanem i członkami mołdawskiego rządu.

Z Berlina Berenika Lemańczyk