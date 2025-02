Samochód wjechał w grupę ludzi

Około godz. 10.30 kierowca mocno przyspieszył, a następnie wjechał samochodem w grupę ludzi idącą ciągiem ulic Seidl i Dachauer, głównych arterii prowadzących do centrum miasta od północnego zachodu - podał dziennik "Bild". Odbywał się tam wówczas protest związku zawodowego Verdi.

Policja wyjaśnia, czy kierowca celowo wjechał w tłum, czy np. pomylił pedał gazu z hamulcem - przekazała gazeta.

Za naocznymi świadkami "Bild" podał, że w samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn; jednego z nich policja postrzeliła i przetransportowała z miejsca zdarzenia, drugiego - kierowcę - ujęła.

Wielu rannych

Według straży pożarnej co najmniej 20 osób zostało rannych, kilka z nich jest w stanie krytycznym. Burmistrz Monachium Dieter Reiter przekazał, że wśród poszkodowanych są dzieci. "Jestem głęboko wstrząśnięty. Myślami jestem z rannymi" - dodał.

Agencje przypominają, że w piątek w stolicy Bawarii rozpocznie się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem czołowych polityków z wielu państw świata.

Możliwy zamach

Premier Bawarii Markus Soeder ocenił, że w Monachium, gdzie samochód staranował grupę demonstrantów, prawdopodobnie doszło do zamachu. Według policji kierowca to 24-letni Afgańczyk, który wnioskował o azyl. Liczba rannych zwiększyła się do 28.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)