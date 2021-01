Ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 potępili we wtorek we wspólnym oświadczeniu aresztowanie antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i wezwali do jego bezzwłocznego uwolnienia, jak również do zwolnienia osób zatrzymanych na demonstracjach w jego obronie.

"Wspólnie potępiamy motywowane politycznie aresztowanie Aleksieja Nawalnego" - podkreślili w swoim liście ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Niemiec, Francji, Włoch i Kanady. Wezwali również władze Rosji do "natychmiastowego i bezwarunkowego" uwolnienia Nawalnego. W opublikowanym na stronach ministerstwa spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, sprawującej obecnie rotacyjne przewodnictwo w G7, wspólnym stanowisku dyplomaci podkreślili również swoje głębokie zaniepokojenie arbitralnym zatrzymaniem tysięcy pokojowych demonstrantów i dziennikarzy podczas sobotnich manifestacji w obronie Nawalnego, które odbyły się w całej Rosji. Ministrowie wezwali do ich natychmiastowego uwolnienia oraz do przestrzegania przez Rosję jej zobowiązań dotyczących praw człowieka, zapisanych w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym. "Brutalne tłumienie przez policję wolności wypowiadania poglądów jest niedopuszczalne. Te wydarzenia potwierdzają negatywną tendencję ciągłego kurczenia się w Rosji przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i niezależnych opinii" - czytamy w oświadczeniu. Reklama Dyplomaci zauważają, że Nawalnego zatrzymano w związku z orzeczeniami sądu, które już w 2017 r. zostały uznane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za "arbitralne i w oczywisty sposób nieracjonalne". W kontekście próby otrucia rosyjskiego dysydenta rosyjskim środkiem bojowym Nowiczok przypominają, że "jakiekolwiek użycie broni chemicznej jest niedopuszczalne i narusza międzynarodowe normy zakazujące używania takiej broni". Dodają, że będą uważnie śledzić losy Nawalnego i każdego z zatrzymanych podczas manifestacji. Nawalny jest jednym z liderów antykremlowskiej opozycji. W sierpniu 2020 roku podczas podróży lotniczej z Tomska do Moskwy poczuł się źle i trafił do szpitala w Omsku, a następnie był leczony w Berlinie. Według analizy niemieckich specjalistów polityka próbowano otruć Nowiczokiem. Nawalny o próbę zamachu na swoje życie oskarża prezydenta Rosji Władimira Putina i służby specjalne tego państwa. 17 stycznia Nawalny wrócił do kraju, tuż po przylocie został zatrzymany na lotnisku i aresztowany na 30 dni; 2 lutego sąd ma rozpatrzyć wniosek o odwieszenie jego zasądzonego w 2014 r. wyroku za domniemane defraudacje finansowe. W sobotę w ponad 100 miastach Rosji odbyły się demonstracje, wzywające do jego uwolnienia. Protest w Moskwie zgromadził, według różnych źródeł, od 15 do 50 tys. osób. W całym kraju podczas demonstracji zatrzymano 3770 osób, z czego 1481 w samej Moskwie.