Podczas wspólnej konferencji prasowej Borrell zapewnił premiera Ukrainy Denysa Szmyhala o unijnym wsparciu i zaangażowaniu na rzecz niepodległości i integralności terytorialnej jego kraju. "Te informacje przekazałem także ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi podczas mojej wizyty w Moskwie, w tym wskazałem na potrzebę wypełnienia porozumień mińskich" - powiedział szef unijnej dyplomacji.

"UE nie uznaje rosyjskiej nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola. Będziemy kontynuować i wspierać wysiłki dyplomatyczne w celu odbudowy suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - powiedział. Zapewnił, że sankcje nałożone na Rosję pozostają w mocy, a ich zniesienie uzależnione jest od wypełnienia porozumień mińskich przez Rosję.

Odnosząc się do sytuacji wewnętrznej na Ukrainie Borrell wskazał na konieczność kontynuowania reform. "Gdybym miał wymienić jedną najważniejszą reformę, która musi być przeprowadzona, to byłaby to reforma władzy sądowniczej. To matka wszystkich reform. Nie można udawać praworządności, przestrzegania praw człowieka, bez niezależnego i skutecznego systemu sądów. To rdzeń demokratycznego państwa. (...) Nawet gdyby UE nie istniała, to powinien to być ważny cel" - przekonywał Hiszpan.

Szef ukraińskiego rządu podziękował Unii i państwom członkowskim za nieustające wsparcie, nieuznawanie aneksji Krymu oraz twarde stanowisko w kwestii sankcji i wyraził nadzieję na ich rozszerzenie. "Integracja europejska jest podstawą polityki wewnętrznej naszego kraju i niezmiennym wyborem ukraińskiego narodu. Solidarność jest kluczem do naszego wspólnego sukcesu" - oświadczył Szmyhal.

Komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi, zabierając głos na konferencji, jako przykłady solidarności Wspólnoty z Ukrainą wymienił m.in. 1,2 mld euro wsparcia makroekonomicznego w czasie pandemii Covid-19.

"Przekazaliśmy z tego już 600 mln euro. Drugą transzę powinniśmy przekazać jeszcze w tym roku" - poinformował. "Będziemy też pogłębiać współprace sektorową, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji cyfrowej i telekomunikacji. (...) Wciąż wspieramy reformę (ukraińskiej) administracji publicznej. Wczoraj (w środę) podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy z Kolegium Europejskim w Natolinie (Warszawa), które będzie szkolić ukraińskich urzędników" - dodał.