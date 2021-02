Putin polecił FSB, by szczególną uwagę zwróciła na "ujawnianie kontaktów pomiędzy grupami terrorystycznymi i zagranicznymi służbami specjalnymi". Oświadczył, że służby obcych państw wykorzystują w swych działaniach terrorystów.

Rosyjski prezydent mówił o "polityce powstrzymywania Rosji". Nie chodzi o zwykłą konkurencję na arenie międzynarodowej, ale o "konsekwentną i nadzwyczaj agresywną linię, której celem jest powstrzymanie i zahamowanie naszego rozwoju", stworzenie problemów w otoczeniu Rosji i "sprowokowanie niestabilności wewnętrznej" - przekonywał.

Ostatecznym celem takich działań jest - jego zdaniem - "osłabienie Rosji i poddanie jej kontroli zewnętrznej". Rosyjski prezydent zapewnił, że tej kwestii "nie wyolbrzymia", bowiem "wystarczy zapoznać się z publicznymi dokumentami strategicznymi i nader otwartymi deklaracjami działaczy państwowych" z różnych krajów. Nie wymienił konkretnych państw.

"Nie chodzi jednak bynajmniej o agresywną retorykę, a o realne działania praktyczne" - dodał. Wyraził przekonanie, że przeciwko Rosji prowadzona jest "kampania informacyjna", w której pojawiają się "bezpodstawne oskarżenia" i "różnego rodzaju teorie spiskowe". Wskazał na próby kwestionowania osiągnięć Rosji w sferze walki z koronawirusem.

"Próbuje się nas spętać sankcjami, gospodarczymi i innymi, zablokować wielkie projekty międzynarodowe, którymi jesteśmy zainteresowani nie tylko my, ale i nasi partnerzy, ingerować w nasze życie polityczne (...). Aktywnie stosowane są instrumenty z arsenału służb specjalnych" - kontynuował Putin.

Zapewnił następnie, że "tego rodzaju linia wobec Rosji jest absolutnie pozbawiona perspektyw".

Jako zadanie FSB Putin wymienił "udaremnienie wszelkich prób uzurpowania sobie prawa przysługującego narodowi Rosji do określania własnej przyszłości". Nawiązał w ten sposób do wyborów do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej. Odbędą się one we wrześniu 2021 roku.

Wspomniał w tym kontekście o "działaniach, które nie mają nic wspólnego z demokracją, a których celem jest osłabienie stabilności i bezpieczeństwa" Rosji i "obsługiwanie interesów" tych sił z zagranicy, które "płacą za taką działalność".

Podkreślił, że zadaniem służb jest wzmacnianie ochrony informacji tajnych, danych wojskowych i dotyczących przemysłu obronnego, a także informacji obejmujących najnowsze technologii.