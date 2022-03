W liście do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen i szefa dyplomacji UE Josepa Borrella 45 posłów różnych frakcji Parlamentu Europejskiego wzywało do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do powojennej odbudowy Ukrainy.

"To jasne, że Ukraina zasługuje na pełną solidarność i pomoc społeczności międzynarodowej w rekonstrukcji kraju po zwycięskiej wojnie, jednak za zbrodnie i zniszczenia powinien w pierwszej kolejności zapłacić agresor" - napisano w liście. Reklama "Pieniądze należące do tych, którzy korzystają z bycia częścią kremlowskiego systemu, powinny zostać użyte do złagodzenia strat wyrządzonych przez rosyjską inwazję" - ocenili europosłowie. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Anna Fotyga, Dominik Tarczyński, Ryszard Legutko, Radosław Sikorski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Mazurek, Jarosław Kalinowski, Jerzy Buzek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Krzysztof Hetman, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Halicki, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska, Izabela Kloc, Kosma Złotowski, Grzegorz Tobiszowski, Anna Zalewska, Joachim Brudziński, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Beata Kempa, Patryk Jaki oraz Elżbieta Kruk.