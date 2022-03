Sekretarz stanu USA Antony Blinken i prezydent Francji Emmanuel Macron, którzy spotkali się we wtorek w Paryżu, zgodzili się co do potrzeby kontynuowania silnej współpracy amerykańsko-francuskiej w obliczu niesprowokowanej wojny rządu rosyjskiego z Ukrainą - poinformował we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Pice'a Blinken i Macron "omówili bieżące wysiłki na rzecz pomocy rządowi i narodowi Ukrainy oraz potwierdzili swoje zobowiązanie do nałożenia znacznych kosztów na prezydenta Putina i jego współpracowników tak długo, jak długo będzie prowadził wojnę z wyboru na Ukrainie". Reklama Francja jest ostatnim przystankiem w podróży Blinkena do Europy, która rozpoczęła się w czwartek. W związku z wojną na Ukrainie Sekretarz stanu USA odwiedził wcześniej Belgię, Polskę, Mołdawię, Łotwę i Litwę.