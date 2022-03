"Od 24 lutego nieprzyjaciel użył ponad 90 batalionowych grup taktycznych (BGT). Ponad 30 z nich zostało zniszczonych lub wyłączonych z akcji, czyli utraciło zdolność bojową. Zniszczyliśmy jedną trzecią wojsk przeciwnika" - oświadczył Arestowycz.

Reklama

"Nieprzyjaciel próbuje teraz uciułać rezerwy +sił pokojowych+ na Kaukazie, Krymie, Abchazji i w tzw. republikach ludowych Doniecka i Ługańska. Próbuje stworzyć zgrupowanie o liczebności około 20 tys. osób i za parę tygodni rzucić ich na front, żeby dokonać przełomu. Ale rozumiemy, że jeśli zmiażdżyliśmy jedną trzecią ich żołnierzy, to ten +smar do bagnetów+ w ogóle nie nadaje się do walki" – powiedział doradca ukraińskiego prezydenta.