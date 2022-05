Na wyjazd do Niemiec decydują się zwłaszcza pracownicy niemieckich firm, którzy z powodu sankcji nałożonych na Rosję za inwazję na Ukrainę stoją w obliczu niepewnej przyszłości zawodowej - pisze w poniedziałek agencja dpa.

"Inicjatywa wychodzi zwykle od firm, z których niektóre przenoszą do Niemiec całe działy" - powiedziała dpa Katharina Vorlaender, prawnik w firmie Fragomen Global LLP we Frankfurcie nad Menem, która specjalizuje się w migracji zarobkowej. Dotyczy to między innymi korporacji z branży IT i motoryzacyjnej, ale także niektórych firm średniej wielkości.

Od wybuchu wojny 24 lutego do początku maja, według rzeczniczki niemieckiego MSZ, wydano już łącznie ponad 600 wiz dla rosyjskich specjalistów.