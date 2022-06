"Rosja, która zamienia żywność w broń w swojej wojnie z Ukrainą, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywołany przez nią globalny kryzys bezpieczeństwa żywnościowego. Rada Europejska wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania ostrzału budynków rolniczych i przejmowania zboża, a także do odblokowania Morza Czarnego, zwłaszcza portu w Odessie, aby umożliwić eksport zboża i wysyłkę handlową" - napisano w dokumencie.

Rada Europejska wyraziła poparcie dla wysiłków Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz znalezienia rozwiązania umożliwiającego odblokowanie ukraińskiego eksportu zboża. Przywódcy UE podkreślili, że unijne sankcje wobec Rosji zapewniają swobodny obrót produktami rolno-spożywczymi, a także bezpłatną dostawę pomocy humanitarnej.

"Rada Europejska zdecydowanie potępia masowe ataki Rosji na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną oraz wzywa Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich oddziałów i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową" - napisano w konkluzjach.

Rada Europejska wyraziła także poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej wprowadzenia tzw. "korytarzy solidarności" na granicach z Ukrainą, organizowania eksportu żywności z Ukrainy różnymi szlakami transportowymi i dalej przez porty europejskie.

Jednocześnie przywódcy europejscy zaapelowali do KE i państw członkowskich UE, aby we współpracy z międzynarodowymi partnerami i organizacjami, w szczególności w ramach ONZ i G7, pomogły w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego. Jak zaznaczono, mogłoby to zostać osiągnięte w szczególności poprzez reorientację szlaków zaopatrzenia w żywność, stymulowanie rozwoju produkcji rolnej w słabszych krajach, zwłaszcza w Afryce, oraz tworzenie przemysłu nawozowego w krajach rozwijających się.

W dokumencie podkreślono też, że "Unia Europejska pozostaje mocno zaangażowana w zapewnianie dalszego wsparcia wojskowego, aby pomóc Ukrainie w korzystaniu z jej prawa do samoobrony przed rosyjską agresją oraz w obronie jej integralności terytorialnej i suwerenności. W tym celu Rada Europejska wzywa Radę do szybkiego podjęcia prac nad dalszym zwiększeniem wsparcia wojskowego".

