"Szalony starzec idzie va banque, jego stawka to nasze życia!" - napisano na głównej stronie. Stwierdzono, że trwa mobilizacja "świeżego mięsa", by bombardować cywilne obiekty. Wezwano zmobilizowanych do poddawania się razem ze sprzętem i oświadczono, że Ukraina już wygrała.

Dołączono link do kanału w Telegramie piszącym o wojnie na Ukrainie i zbierającym środki dla ukraińskiej armii.

Zarządca portu lotniczego przekazał, że baner wisiał na stronie mniej niż 10 minut.

Pułkowo należy do największych portów lotniczych w Rosji.