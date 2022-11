Znany z konserwatywnych poglądów dziennikarz Masih Mohadżeri zwrócił się na łamach prorządowej gazety „Dżomhuri-je Eslami” z apelem do władz w Teheranie, by wycofali się ze wsparcia wojskowego dla Rosji. „Fakt, że zmieniliście swoje stanowisko, należy przyjąć za dobry znak. Nie zaprzeczacie już dostawom dronów do Rosji. Przyznajecie, że przekazaliście je przed wybuchem wojny w Europie. Teraz musicie jeszcze jasno powiedzieć, że nie udało wam się powstrzymać Moskwy przed wykorzystaniem irańskich bezzałogowców przeciwko Ukrainie” – napisał. To nie pierwszy raz, kiedy Mohadżeri staje przeciwko reżimowi. W październiku w ten sam sposób wzywał władze, by wysłuchały protestujących na ulicach obywateli i wprowadziły korekty do swojej polityki