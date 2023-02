Według Faeser sytuacja w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego pogorszyła się w ciągu ostatniego roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje obecnie nad wdrożeniem agendy cyberbezpieczeństwa. "Tworzymy nowe instrumenty do badania cyberataków i wpływania na infrastrukturę IT używaną do ataku" - powiedziała Faeser. - "W ten sposób organy bezpieczeństwa mogą powstrzymać lub przynajmniej złagodzić poważne ataki cybernetyczne".

bml/ mms/