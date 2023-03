To nawiązanie do rosyjskiego idiomu „wieszać makaron na uszy”, który oznacza kłamanie, opowiadanie bajek. Na wideo radny słuchał orędzia Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego.

Jak pisze Radio Swoboda (rosyjska redakcja RFE/RL), Michaił Abdałkin został ukarany grzywną w wysokości 150 tys. rubli (ok. 8,5 tys. zł.) przez sąd w obwodzie samarskim.

Adwokat ukaranego mówił gazecie „Kommiersant”, że wyrok jest bezzasadny, ponieważ na opublikowanym w sieciach społecznościowych nagraniu Abdałkin nie mówił o wojnie na Ukrainie ani o armii rosyjskiej. Radny zamierza odwołać się od wyroku. "Chciałem pokazać moje niezadowolenie i niezadowolenie ludzi, którzy do mnie przychodzą" - powiedział.

Wcześniej, jak pisze Swoboda, samarska duma obwodowa udzieliła radnemu publicznej nagany. Padła również propozycja, by usunąć go z partii komunistycznej.

Na mocy poprawek wprowadzonych do rosyjskich przepisów po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę za „dyskredytację” i „fałszywe informacje” o rosyjskiej armii grozi postępowanie administracyjne lub karne.

