Według danych agencji analiz rolniczych ProZerno firma Grain Gates była drugim co do wielkości dostawcą rosyjskiej pszenicy w zakończonym sezonie 2022-23. Grain Gates wyeksportowała z Rosji 7 mln ton ziarna. Na pierwszym miejscu największych eksporterów rosyjskiej pszenicy pozostaje nadal Trading House RIF, który jest na szczycie zestawienia od sezonu 2014-15.

Grain Gates ma powiązania z Demetrą, która była drugim co do wielkości rosyjskim eksporterem pszenicy w poprzednim sezonie i do tego miesiąca była wspierana przez państwowego pożyczkodawcę VTB Bank PJSC. Grain Gates jest prowadzony przez byłego szefa handlu Demetry, Ilję Alijewa, i został zarejestrowany w czerwcu 2022 r., wynika z bazy danych Spark-Interfax.

Sankcje po napaści Rosji na Ukrainę

Demetra i VTB, czyli pożyczkodawca objęty sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, starały się zdystansować od nowej spółki handlowej.

Szef VTB Andriej Kostin powiedział w zeszłym tygodniu, że bank sprzedał swoje udziały w Demetrze, ale nie ujawnił wówczas nabywcy. Natomiast sam sektor rolnictwa w Rosji nie został bezpośrednio ukarany, jednak początkowo miał problemy z finansowaniem i logistyką z powodu sankcji.

Grain Gates podał, że firma i jej właściciele są niezależni zarówno od VTB, jak i Demetry, a Demetra jest jednym z jej partnerów.

Rosja po raz kolejny największym eksporterem pszenicy

Rosja drugi sezon z rzędu będzie największym eksporterem pszenicy na świecie. Rekordowe zbiory i eksport pomogły obniżyć ceny zboża po tym, jak inwazja zakłóciła dostawy i spowodowała gwałtowny wzrost cen żywności. Tymczasem Ukraina, jeden z największych producentów rolnych w regionie, z powodu wojny wywołanej przez Rosję, wciąż ma problemy z transportem swojego ziarna.