Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z prezydentem USA oraz planowany na dziś (piątek) szczyt Trójkąta Weimarskiego z kilku powodów mają znaczenie. Joe Biden zaprosił do Waszyngtonu prezydenta i premiera, co nie jest częstą praktyką. Z kolei do Berlina na Weimar jedzie sam Tusk. Do tej pory były to spotkania, w których ze strony polskiej uczestniczył prezydent. Niemcy w ten sposób przekazują prestiż proeuropejskiemu szefowi rządu kosztem polityka, którego uznają za kulawą kaczkę; który nie dość, że nie był zakochany w Unii, to w przyszłym roku – po dwóch kadencjach – odchodzi. Czyli przestanie mieć znaczenie.