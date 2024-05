Szamarin, który sprawuje również funkcję naczelnika Głównego Zarządu Łączności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, został zatrzymany w środę. Śledczy zarzucają mu przyjęcie korzyści majątkowej o szczególnie dużej wartości, za co grozi kara do 15 lat więzienia - przekazała Meduza.

Reklama

Kolejne w ostatnich tygodniach zatrzymanie wśród rosyjskich dowódców wojskowych

To kolejne w ostatnich tygodniach zatrzymanie wśród rosyjskich dowódców wojskowych i urzędników resortu obrony. We wtorek media poinformowały o aresztowaniu generała Iwana Popowa, byłego dowódcy walczącej na Ukrainie 58. Armii Ogólnowojskowej. Popow, uznawany przez niezależnych komentatorów za jednego z najbardziej kompetentnych rosyjskich generałów, jest podejrzewany o dokonanie "oszustwa na dużą skalę". W lipcu ubiegłego roku zwolniono go z funkcji dowódcy 58. Armii, gdy publicznie skrytykował kierownictwo ministerstwa obrony.

Reklama

Pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja pod zarzutem korupcji zatrzymano wiceministra obrony Timura Iwanowa, a następnie Jurija Kuzniecowa, odpowiadającego w resorcie za zasoby ludzkie. W tym samym okresie, 12 maja, Władimir Putin odwołał ze stanowiska ministra obrony Siergieja Szojgu, który pełnił tę funkcję od 2012 roku.

Najpoważniejszy od lat skandal korupcyjny w rosyjskim rządzie zatacza coraz szersze kręgi - oceniła te wydarzenia agencja Reutera.