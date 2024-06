Rosyjskie ministerstwo obrony chce lepiej wykorzystać siły Korpusu Ochotniczego na froncie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony coraz częściej korzysta z nieregularnych formacji do działań ofensywnych, mimo że są one do tego nieprzygotowane. Od czasu utworzenia Korpusu Ochotniczego w lutym, jednostki te, składające się m.in. z rezerwistów i byłych skazańców, odnotowały znaczące straty. Na razie decyzje strategiczne Kremla przynoszą więcej szkody niż pożytku