Przywódcy państw G7, obradujący we włoskim regionie Apulia osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie wypłaty 50 mld dolarów Ukrainie z tytułu wykorzystania zysków z zamrożonych w UE i krajach G7 rosyjskich aktywów - podał Reuters.

Decyzja G7 to kluczowy element wsparcia Ukrainy

W piątek rano szef MSZ ocenił, że decyzja światowych przywódców to "duży krok w dobrą stronę". "Grupa G7 zdecydowała o przeznaczeniu 50 mld USD z zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. To kluczowa decyzja. Zachód musi nadal wspierać Ukrainę tym, co niezbędne - bronią i środkami na odbudowę" - napisał Sikorski na platformie X.

Trzydniowy szczyt g7 rozpoczął się w czwartek. Tematem przewodnim spotkania są zamrożone po rosyjskiej inwazji Ukrainy środki centralnego banku rosyjskiego przechowywane w europejskich bankach. Specjalnymi gośćmi G7 są m.in. papież Franciszek i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

autor: Karol Kostrzewa