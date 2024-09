19. proc. inflacja w Rosji nie do zaakceptowania. Szefowa banku centralnego zaostrza politykę monetarną

Elwira Nabiullina, szefowa rosyjskiego banku centralnego, ogłosiła na konferencji prasowej, że inflacja w kraju osiągnęła poziom 'nie do zaakceptowania'. Bank centralny podniósł stopy procentowe do 18 proc., aby przeciwdziałać temu zjawisku. Jak komentuje AFP, silna militaryzacja gospodarki Rosji i ogromne nakłady na sektor zbrojeniowy prowadzą do wzrostu kosztów kredytów i inwestycji.