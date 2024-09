Brytyjski resort obrony: Iran dostarcza pociski balistyczne Fath-360 Rosji. To nowy rozdział w wojnie w Ukrainie

Iran dostarcza Rosji pociski balistyczne, znane jako Fath-360. Mogą one pokonać 120 km i przenosić głowice o masie do 150 kg. To nie tylko techniczna, ale i strategiczna zmiana w rosyjskich działaniach na Ukrainie. Co oznacza to dla przyszłości konfliktu?