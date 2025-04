Rosyjskie okręty na Morzu Śródziemnym

Obie jednostki dołączyły do rosyjskiego zgrupowania śródziemnomorskiego, które składa się obecnie z okrętu podwodnego, towarzyszącego mu holownika, fregaty, tankowca wsparcia i statku szpiegowskiego.

Jeszcze przed dwoma laty Rosja miała na tych wodach około 15 okrętów wojennych, po kilka z każdej ze swoich czterech flot, przy czym najliczniej reprezentowana była Flota Czarnomorska, ze względu na niewielką odległość.

Rosja nie może już korzystać z syryjskiej bazy

Po obaleniu w grudniu ubiegłego roku reżimu Baszara al-Asada w Syrii nowe władze w Damaszku nie pozwalają rosyjskim okrętom korzystać z bazy w porcie Tartus, gdzie przed laty Rosja utworzyła 720. punkt zabezpieczenia materiałowo-technicznego, którego garnizon liczący ok. 100 żołnierzy zajmował się obsługą pływających po Morzu Śródziemnym rosyjskich statków i okrętów.

Obecnie bez dostępu do syryjskiego portu Rosja musi albo przeprowadzać częstą rotację swoich okrętów, albo korzystać z portów wciąż przychylnej jej Algierii.

Należący do Floty Bałtyckiej Soobrazitielnyj został zbudowany w stoczni w Petersburgu i wszedł do służby w 2011 r. Przeznaczony jest do prowadzenia misji patrolowych, ale może być też wykorzystany do obrony powietrznej i przeciw okrętom podwodnym. (PAP)