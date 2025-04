USA otwarte na udzielenie pomocy

Przedstawiciele USA są otwarci na udzielenie pomocy wywiadowczej i logistycznej europejskim żołnierzom, by mogli wesprzeć porozumienie pokojowe w Ukrainie z lądu, powietrza i morza - czytamy.

Reklama

Jak zaznaczył "Telegraph", brytyjski premier Keir Starmer próbował przekonać Donalda Trumpa do takich gwarancji od dwóch miesięcy, więc jest to duży przełom.

Nie wiadomo, czy USA byłyby gotowe do interwencji w przypadku zaatakowania zachodnich żołnierzy przez Rosję mimo rozejmu.

Nieformalne rozmowy na temat Ukrainy

Starmer, Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron mają w sobotę uczestniczyć w pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie. Niewykluczone, że liderzy mogą przeprowadzić nieformalne rozmowy na temat Ukrainy.

Europejczycy zdają sobie sprawę, że Trump nie będzie chciał wysłać żołnierzy do Ukrainy, ale mają nadzieję na inny rodzaj wsparcia ze strony USA, ponieważ jest to ważne dla funkcji odstraszania.

Trump publicznie wielokrotnie odrzucał apele o udzielenie gwarancji i podkreślał, że Rosjan odstraszy przed atakowaniem to, że w Ukrainie będą Amerykanie w celu uzyskania dostępu do minerałów.

Wielka Brytania może wycofać się z planów wysłania tysięcy żołnierzy

W piątek "Times" napisał, że Wielka Brytania może wycofać się z planów wysłania tysięcy żołnierzy wojsk lądowych do Ukrainy. Rozwiązanie to uznano za zbyt ryzykowne z powodu obaw o rozszerzenie się konfliktu. Według dziennika podobną decyzję może podjąć Francja.

Zamiast wysłania wojsk brytyjskie zaangażowanie w bezpieczeństwo Ukrainy miałoby koncentrować się na odbudowie i dozbrojeniu armii ukraińskiej oraz na zapewnieniu ochrony z powietrza i morza. "Times" podkreślił, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje, a ministerstwo obrony nadal twierdzi, że Londyn nie ma zamiaru rezygnować z wysłania wojsk.

Pomysł "koalicji chętnych"

"Koalicja chętnych" powstała z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa – głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. (PAP)