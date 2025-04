Ukraina straci Krym? Plan Trumpa jest "niepodważalny", a Zełenski "naprawdę nie ma wyboru"

Rosja ma utrzymać kontrolę nad Krymem i Ukraina musi to uznać - zakłada plan Donalda Trumpa. Według źródeł, do których dotarła brytyjska gazeta "Times", ten plan jest "niepodważalny", zaś Wołodymyr Zełenski "naprawdę nie ma wyboru" i musi to zaakceptować.