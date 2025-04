Aż trzy państwowe wysokie stanowiska przed 18. urodzinami! Kto w Rosji robi taką karierę?

Siedemnastoletni Adam Kadyrow, syn lidera Czeczenii Ramzana Kadyrowa, zdobył właśnie kolejną prestiżową funkcję – został w tym miesiącu sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Republiki Czeczeńskiej. To już trzecie wysokie stanowisko młodego Kadyrowa w ciągu niespełna dwóch lat! Informacja ta pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej Rady, choć do tej pory brak oficjalnego dekretu w tej sprawie. Adam zadebiutował na scenie politycznej w wieku zaledwie 15 lat i szybko trafił do Księgi Rekordów Rosji.